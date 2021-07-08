Токаев проведет расширенное заседание Правительства

Касым-Жомарт Токаев выступит на расширенном заседании Правительства Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали.

10 июля 2021 года в 11:00 часов под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года. Также главой государства будут обозначены задачи по развитию экономики в постпандемический период, - уточнил пресс-секретарь Президента.