О чем договорились стороны на Астанинском процессе по Сирии

На пленарном заседании по итогам 16-ой международной встречи по Сирии в Астанинском формате вице-министр иностранных дел РК Ерлан Алимбаев представил совместное заявление Ирана, России и Турции, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках Астанинского процесса завершилась 16-ая международная встреча высокого уровня по Сирии. Этот процесс, открытый при поддержке и прямом участии Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, несомненно, позволил достичь больших успехов на пути установления мира в Сирии. В свою очередь Президент РК Касым-Жомарт Токаев с трибуны генеральной ассамблеи ООН отметил важность договоренностей, которые дополнили Астанинский процесс в Женеве, что способствовало прекращению военных конфликтов и возвращению беженцев, - сказал Алимбаев.

При этом он подчеркнул, что очередные переговоры, состоявшиеся в Нур-Султане, стали продолжением этой системной работы.

Вице-министр иностранных дел РК зачитал совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 16-й vеждународной встречи по Сирии в Астанинском формате. В частности, в заявлении говорится, что стороны подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Стороны выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат Ан-Нусра" / "Хейат Тахрир Аш-Шам" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РК), и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир Аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами, - отметил он.

Также была подробно рассмотрена ситуация в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнута необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Участники встречи обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности САР. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили свою решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике, - указал Алимбаев.

Кроме того, они осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить.

Стороны выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН. И подчеркнули важную роль Конституционного комитета в Женеве, созданного при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Была отмечена необходимость скорейшего проведения очередного - шестого заседания редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета в Женеве. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами-участниками Конституционного комитета и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения его устойчивой и эффективной работы, - подчеркнул представитель МИД РК.

Всего в заявлении содержится 17 пунктов. Следующую - 17-ую по счету международную встречу по Сирии в Астанинском формате решено провести в Нур-Султане до конца 2021 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Стороны подтвердили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.

Оксана Скибан, Нур-Султан