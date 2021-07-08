Экс-президентов Кыргызстана объявили в розыск

Экс-президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

По словам председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчыбека Ташиева, межведомственной следственной группой ведется расследование по фактам коррупции на различных этапах проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта и определены следующие направления расследования: в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск, - заявил он.

Также, по его словам, ряд чиновников дали согласие на прекращение дела в связи с истечением сроком давности.

Это означает, что они признали вину, - подчеркнул председатель ГКНБ.

По словам главы спецслужб, по аналогичным обвинениям за заключение более поздних соглашений подозревается в коррупции и объявлен в розыск экс-президент КР Курманбек Бакиев. Также следствием устанавливается возможная причастность к заключению заранее невыгодных для республики договоров с канадскими компаниями экс-президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности. Камчыбек Ташиев

Кыргызстан предъявил финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 млрд долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии кыргызской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление. По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, среди которых брат экс-президента Асылбек Жээнбеков, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывший премьер Омурбек Бабанов.

Канадская Centerra Gold уже около 30 лет ведет разработку в Кыргызстане крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор является основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Кыргызстана, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.