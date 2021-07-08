Карантин ужесточили в Нур-Султане - постановление

Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султан, передает zakon.kz.

Как и сообщалось ранее, - будет запрещена работа закрытых пляжей и аквапарков, в том числе в части функционирования бассейнов, городских пляжей, в том числе несанкционированных, и аквапарков на открытом воздухе, прогулочных судоходных средств (теплоходы, катера, лодки, катамараны, водные мотоциклы и т.п.), кинотеатров.

Для объектов общественного питания, участвующих в проекте Ashyq, будет установлен режим работы внутри помещения. В будние дни с 07:00 до 22:00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 07:00 до 00:00.

В случае если в ресторанах/кафе и других заведениях будут проводиться торжества - работа этих объектов будет остановлена.

Постановление вступает в силу с 00:00 11 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь