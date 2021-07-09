Смертность от COVID-19 продолжает расти в Казахстане

В Минздраве РК предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 9 июля, сообщает zakon.kz.

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Согласно информации, за сутки от COVID-19 скончались 32 человека (днем ранее - 28), от пневмонии с признаками КВИ - пять (днем ранее - шесть).

На 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 36 723 человека (35 361+ и 1362 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 534 пациента, на амбулаторном уровне - 25 189.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 735 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 169;

на аппарате ИВЛ - 93.

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