Эффективна ли вакцина, если нет побочных эффектов

Индивидуальные реакции на вакцину против COVID-19 наблюдаются после введения как первой, так и второй дозы. Самые частые побочные эффекты — покраснение и зуд в месте инъекции, усталость, болезненность в суставах и мышцах, повышение температуры, головные боли, тошнота, сообщает zakon.kz.

Что делать, если побочных эффектов после прививки нет? "Рамблер" разбирался, эффективна ли вакцина в данном случае.

Обычно индивидуальные реакции указывают на то, что вакцина работает: это значит, что организм борется с вирусом и вырабатывает иммунитет. По сообщениям информагентств, каждый десятый человек, привитый вакциной "Спутник V", может почувствовать слабость или тошноту. У 5,7 процента возникает ломота, озноб или чувство жара, головная боль или температура выше 37 градусов.

Побочные эффекты длятся от одного до трех дней.

По статистике, приведенной выше, отсутствие реакций — это более вероятный сценарий развития событий после прививки.

В ходе клинических исследований вакцин более половины участников не испытывали каких-либо побочных эффектов.

Наличие или отсутствие реакций зависит от изначального иммунитета конкретного человека. Окончательную эффективность вакцины можно проверить, сдав тест на антитела.