Правительство провалило работу по сдерживанию цен - Токаев

На расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал меры правительства по сдерживанию цен на социально значимые продтовары. Он считает, что следует пересмотреть пакет мер и сделать его более эффективным, передает корреспондент zakon.kz.

Действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары малоэффективны. Из местных бюджетов торговым сетям выделено более 30 млрд тенге фактически бесплатных займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам. В текущей ситуации это неплохое решение. Однако влияние этой меры на рынок находится в пределах 1-4%. То же самое касается стабфондов. Доля продукции стабфондов на рынке составляет не более 4%. Недостаточно задействован инструмент форвардных закупок с сохранением продукции у самих фермеров. Акимы не должны кивать на центр. Ответственность за регионы в ваших руках, поэтому поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" провести оценку эффективности действующих инструментов и предложить пакет более эффективных мер, - сказал Токаев.

По его мнению, также крайне важно иметь систему прогнозирования спроса, предложения и цен на мировых и особенно сопредельных рынках.

Торговые перетоки между странами - Россией и Узбекистаном, Кыргызстаном - это часть жизни, они неизбежны. Поэтому прогнозно-аналитический аппарат Минсельхоза должен полноценно учитывать их влияние. На данный момент мы пока этого не наблюдаем. Также важно межведомственное сотрудничество. Необходима выработка прогнозных балансов по основным культурам и товарам, обмен информацией с партнерами. Важной проблемой являются избыточные и непрозрачные посредники. Справедливое торговое посредничество - это неотъемлемая и необходимая часть рыночной экономики. Я повторяю, справедливое. Но когда посредники ломают рынок под себя, получают сверхприбыли за счет производителей и потребителей - это недопустимо, - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что зачастую существуют весьма устойчивые схемы, с которыми местными власти, судя по всему, не могут разобраться.

Правительству совместно с Агентством по защите конкуренции, акимами следует создать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах. К этой работе должно подключиться и Агентство финансового мониторинга. Они должны разобраться во всей этой цепочке ценообразования, выйти, как говорится, и доложить результаты. Особый упор следует сделать на оптовые рынки крупнейших городов, - подчеркнул Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан