Показатели здоровья казахстанцев ухудшились на фоне борьбы с вирусом – Токаев

Росту показателей материнской смертности и болезней сердца отчасти способствует низкий уровень оснащения медоборудованием. Об этом сказал на расширенном заседании глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья. Материнская смертность выросла на треть, смертность от болезней сердца - на 40%. Этому способствует в том числе и низкий уровень оснащения, в особенности отделения реанимации скорой помощи. Оперативно обеспечить организацию здравоохранения необходимым оборудованием зачастую не позволяют излишние бюрократические процедуры. При этом экспертиза и регистрация медицинской продукции сопряжены с высокими коррупционными рисками, - сказал Токаев.

Он добавил, что на низкий уровень оснащения также влияет неоправданно большой разброс цен на оборудование.

Цены на одно и то же изделие в клиниках одного региона сильно отличаются. К примеру, стоимость искусственного клапана сердца варьируется от 165 до 600 тысяч тенге, коронарных стентов - от 150 до 500 тысяч тенге. Возможно, придется централизовать закуп медицинского оборудования по примеру закупа лекарственных средств "СК-Фармации". Определенное улучшение в работе этой компании, кстати, наметилось. Планируемое партнерство "СК-Фармации" с коллегами из ОАЭ должно помочь ей стать еще более эффективной. Альтернативой централизации закупа может быть некая форма государственного регулирования, - заключил президент РК.

Оксана Скибан, Нур-Султан