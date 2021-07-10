Cостояние певицы МакSим улучшилось

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось, сообщает zakon.kz.

У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше, - заверила представитель певицы.

Ранее врачи отказались давать прогнозы по состоянию артистки, пишет Lenta.ru

Оно может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Медики попытались отключить певицу от ЭКМО, однако она не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к аппарату.

В настоящее время МакSим находится в состоянии сопора: пациента можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла это заявление.