Попавший под поезд пенсионер лишился ноги в Уральске

Утром 11 июля 80-летний мужчина попал под поезд в Уральске, сообщает zakon.kz.

Как сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД", инцидент произошел под путепроводом в районе депо.

В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО отметили, что у пострадавшего травматическая ампутация правой нижней конечности, открытый перелом голени левой ноги, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, - пишет издание.

В пресс-службе облздрава отметили, что пациент был доставлен в областную многопрофильную больницу.

По информации Департамента полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по статье 344 ч. 1 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта". Проводится расследование.