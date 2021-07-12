Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на востоке Казахстана

12 июля 2021, 07:02
Фото: 24kz

Ночью 11 июля землетрясение магнитудой 3,9 произошло на востоке Казахстана, сообщает zakon.kz.

В 23:32 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 754 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.0.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 47.86° с.ш. 83.90° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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