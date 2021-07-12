Среднюю пенсию казахстанцев назвали в Минтруда

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,3 трлн тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, передает zakon.kz.

С января по июнь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено более 410,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат - 928,9 млрд тенге. Минтруда.

Как отмечается, в июне 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 222,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 68,2 млрд тенге, солидарной пенсии - 154,1 млрд тенге.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2021 года составил 99 898 тенге, - отметили в ведомстве.

По состоянию на 1 июля 2021 года численность пенсионеров составила 2 млн 239 тыс. человек.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.