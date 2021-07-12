Владелец BMW нарушил правила в столице на миллион тенге

12 июля 2021, 13:49
Фото: zakon.kz

Житель Нур-Султана в 2021 году 68 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает zakon.kz.

По данным столичных судебных исполнителей, BMW 750 водворен на штрафстоянку.

У должника имеется 68 штрафов на общую сумму 997 996 тенге. Он отказался везти транспорт добровольно на стоянку, частному судебному исполнителю пришлось вызывать манипулятор. Автомашина водворена на платную штрафстоянку, - уточнили в пресс-службе.

Еще одна нарушительница в столице собрала 32 штрафа почти на 900 тысяч тенге. Она добровольно оплатила все штрафы на сумму 840 000 тенге.


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