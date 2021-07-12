Мать-одиночку осудили за кражу подгузников из супермаркета

В Актобе женщина украла подгузники и алкоголь, спрятала в пакете и повесила на велосипед маленькой дочери. Так она смогла пройти через кассу, не заплатив за товар, сообщает zakon.kz.

Она зашла в торговый павильон вместе с маленькой дочерью, малышка была на трехколесном велосипеде. Женщина взяла с витрины несколько упаковок подгузников, по бутылке рома и виски, положила это в пакет и повесила его на велосипед дочери, пишет "Диапазон".

Кассир и подумать не могла, что ворованный товар можно спрятать в пакете у ребенка, поэтому мамаша спокойно вышла с товаром из магазина. Спиртное она продала прохожему за три тысячи тенге, а деньги потратила на свои нужды.

В итоге мать-одиночка все равно оказалась на скамье подсудимых за кражу. До приговора она не смогла погасить ущерб магазину 35 тысяч тенге, чтобы дело окончилось примирением.

Суд приговорил ее за кражу к одному году ограничения свободы (наказание будет отбывать дома, но с некоторыми ограничениями). Ее предупредили: если нарушит режим, то наказание ей могут заменить на реальный срок в колонии. Приговор в законную силу не вступил.