Новый грант для молодежи "Тәуелсіздік ұрпақтары" утвержден в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 8 июля 2021 года учрежден грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" (поколение независимости), сообщает zakon.kz.
Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи, - говорится в документе.
Задачи присуждения гранта:
Размер и количество гранта устанавливается Правительством ежегодно.
Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:
Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать:
Документ вводится в действие с 20 июля 2021 года.
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