Лестница доступности жилья будет введена в Казахстане - вице-министр

К концу года ряд намеченных жилищных госпрограмм в Казахстане будут завершены и в следующем году ожидаются новые программы – об этом рассказал на брифинге первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, сообщает zakon.kz.

- В тех проектах, которые реализуются в рамках жилищной программы "Нурлы жер", основным нашим инструментом является "Отбасы банк" и мы сейчас, наоборот, расширяем полномочия, в сентябре выйдем на Мажилис с пакетом законодательных инициатив, - сказал спикер. - Функции "Отбасы банка" расширяются и расширяются возможности для каждой категории граждан. То есть если раньше мы подходили одномоментно ко всем участникам жилищной программы, стоящим в очереди, например, в акимате, и они для нас все были одинаковы, то сейчас мы предлагаем разделить их по доходам, потому что внутри есть и госслужащие, и другие категории, которые действительно социально обеспеченные.

Как сообщил вице-министр, для тех, кто не имеет возможности в каком-либо виде купить квартиру, будет введен механизм субсидирования арендного жилья: "А для тех, кто имеет возможность чуть больше купить, для них будет под 2%, у кого доходы будут чуть выше – под 5%. Такую лестницу доступности жилья введем".

Также он сообщил, что Нацбанк (жилищная программа "7х20х25") и "Баспана ХИТ" (ипотечная программа – ред.) заявили, что уже со следующего года будут поэтапно уходить с рынка.

- Но мы здесь консультацию проводим, "Баспана ХИТ" очень популярна среди населения, потому что они практически единственная социальная программа, которая дает возможность купить вторичное жилье, - прокомментировал Каирбек Ускенбаев. - Но для нас, конечно, очень важно, чтобы строилось первичное жилье, поэтому мы посмотрим. Мы знаем, какой объем рынка они занимают и куда этот рынок может перейти.

Далее спикер пояснил: "Тут два варианта: или будем наращивать возможности "Отбасы банка" или же будем давать возможность банкам второго уровня, чтобы они могли участвовать, перехватить этот сегмент рынка и чтобы они уже имели возможность и по ним люди могли уже получить это жилье"

Торгын Нурсеитова