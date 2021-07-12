На Каскеленской трассе при лобовом столкновении погибли мужчина и беременная женщина

Родственники погибшего при ДТП мужчины и его беременной жены ищут свидетелей происшествия, сообщает zakon.kz.

Около часа ночи 06.07.2021г по верхней Каскеленской трассе, на против ресторана ХАММА ПАРК было совершено ДТП. Водитель автомашины Lang Cruiser 100 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Тoyota Аvensis! Водитель Аvensis гр "Е" 1997г.р (23 года), и пассажирка гр "А" 1994г.р (27 лет) скончались на месте. Гр "А" была в положении на 3-м месяце беременности! - говорится в паблике соцсети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz)

Также в паблике говорится, что возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч 4 УК РК и виновник аварии водворен в ИВС Каскелена. Однако после 2-х дней каким-то образом он оказался на свободе.

Просим помочь посадить виновного, поскольку не родители его, не родственники не то что пришли, даже не соизволили позвонить и попросить прощения! - говорится в публикации.

Между тем в ДП Алматинской области сообщили, что виновник ДТП находится под следствием, его не отпускали.

По данному дорожно-транспортному происшествию сообщаем, что 6 июля текущего года около 00:10 часов 18-летний водитель транспортного средства "Тоyоtа Lang Cruiser" по автодороге Алматы-Жандосов-Бесмойнак в восточном направлении, на 25 км не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Тoyota Аvensis" под управлением 23-летнего уроженца Алматы. В результате ДТП от полученных травм, на месте скончались водитель а/м "Тoyota Аvensis" и его 26-летний пассажир, - говорится в сообщении.

Также говорится, что в отношении 18-летнего водителя автомашины "Тоyоtа Lang Cruiser" возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.