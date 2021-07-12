Курбан айт в Казахстане пройдет в онлайн-формате

Празднование Курбан айта и обряд жертвоприношения в 2021 состоятся в онлайн-формате. Об этом на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Празднование главного праздника мусульман - Курбан айта приходится на 20 июля. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий мечети страны будут закрыты, но празднование Курбан айта все же состоится. Духовное управление мусульман максимально постаралось обезопасить обряд жертвоприношения.

В прошлом году мы впервые провели Курбан айт в режиме онлайн. Опыт прошлого года показал, что и садака и "курбан шалу" (обряд жертвоприношения) можно провести онлайн. Через сайт Qurban-2021 будут поступать садака, а также средства на организацию "курбан шалу". Жертвенные животные будут забиваться на специально отведенной забойной площадке в Карасайском района Алматинской области. главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин