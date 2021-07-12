Инкассаторская машина перевернулась в Алматинской области

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором посреди дороги лежит перевернутый на крышу инкассаторский автомобиль, сообщает zakon.kz.

Видео, похожее на кадры голливудского боевика, вызвало резонанс у читателей. В комментариях они делились предположениями - специально ли это подстроено или произошло обычное ДТП?

В Департаменте полиции Алматинской области объяснили, что 12 июля около 16:50 на 13 км автодороги Алматы - Талгар 35-летний водитель инкассаторского транспортного средства марки "ГАЗ-2705" не справился управлением и машина перевернулась.

В результате ДТП автомашина получила механические повреждения, среди водителя и его пассажиров пострадавших нет. Прибывшие на место сотрудники полиции в отношении 35-летнего водителя составили административный протокол по статье 610 ч.1 КоАП РК. пресс-служба ДП Алматинской области