Сроки обязательной вакцинации продлят в Казахстане

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал о том, что работодателей и сотрудников не будут проверять на статус вакцинации с 15 июля, передает zakon.kz.

В связи с поручением Президента и протокольным поручением МВК государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации. После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации, - сообщил Байтанаев.

Он уточнил, что госорганы в данное время еще рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг.

После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет, - говорит Байтанаев.