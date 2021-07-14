Собак из Казахстана запретили ввозить в США

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Казахстан, сообщает zakon.kz.

Причиной называется угроза распространения собачьего бешенства, сообщает РИА Новости.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) ранее предупреждал, что ограничения требуются, чтобы обезопасить собак, ввозимых на территорию США, а также для предотвращения повторного попадания в страну вируса собачьего бешенства.

В "запретном" списке, кроме Казахстана, также оказались Россия, Беларусь, Грузия, Украина и Молдова. Сроки действия запрета не называются. При этом в CDC допускают, что некоторых собак ввести будет можно в виде исключения.