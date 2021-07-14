В Алматы часть жилых домов отключат от горячей воды

В Бостандыкском районе Алматы ряд зданий на несколько часов отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 09:00 до 17:00 15 июля горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Аль-Фараби - Навои - Торайгырова - р. Большая Алматинка. Временные ограничения вводятся для безопасности проведения работ по подключению временного трубопровода горячего водоснабжения на период ремонтной кампании. ТОО "Алматинские тепловые сети"

В компании просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.