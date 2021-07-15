Появились подробности кровавой драмы в Алматинской области

Главным подозреваемым в поножовщине, в которой погибла пенсионерка и пострадал ее девятилетний внук, оказался преступник-рецидивист. В прошлом он отсидел срок за убийство собственной матери, сообщает zakon.kz.

Четыре года назад мужчина поселился в поселке Космос Алматинской области, передает Первый канал "Евразия".

Он жил по соседству с пожилой женщиной, у которой решил взять денег взаймы, а бабушка помочь отказалась. Тогда, по версии следствия, разъяренный сосед схватился за холодное оружие. Несколько раз ударил пенсионерку топором и ножом. Невольным свидетелем жестокой расправы стал внук погибшей. Злоумышленник набросился и на него, к счастью, ребенок чудом выжил. Он успел выбежать из дома и позвать на помощь. Сейчас мальчик в больнице, состояние тяжелое.

Во время удара у ребенка с правой стороны были задеты легкое, диафрагма, селезенка и почка. Операция была очень тяжелой, во время которой ему пришлось удалить почку. Сейчас он находится в критическом состоянии. хирург центральной районной больницы Серик Беккабулов

Мать мальчика до сих пор не может оправиться от шока и говорит, что не раз просила соседку, с которой проживал рецидивист, выселить его. Мужчина последние полгода вел себя агрессивно, выпивал и употреблял наркотики.

Я ее просила: "Оля убирай его, пока не случилось в доме горе. Он неадекватный. Она мне сказала: "Подожди чуть-чуть". Перед похоронами, когда ее привезли, я ей одно сказала: "Ты какой ценой его убрала? Ценой жизни моей матери и здоровья моего ребенка". мать ребенка Тахмина Саталкина

В полиции завели уголовное дело. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 25 лет тюрьмы.