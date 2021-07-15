Умер бывший Верховный муфтий Казахстана

15 июля 2021, 09:35
Фото: muftyat.kz

Умер бывший Верховный муфтий Казахстана Абсаттар кажы Дербисали. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Саиров, передает zakon.kz.

Скончался Абсаттар кажы Дербисали. Он внес большой вклад в духовный мир и науку Казахстана! Пусть обретет покой на том свете, и душа его будет в раю, - написал Ерлан Саиров в Facebook.

Ему было 73 года.

Абсаттар кажы Дербисали - казахстанский религиозный деятель, дипломат, ученый-востоковед. Доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Казахстана.

Имеет дипломатический ранг советника первого класса.

С 24 июня 2000 по 19 февраля 2013 года являлся Верховным муфтием Казахстана, председателем Совета муфтиев Центральной Азии, возглавлял Духовное управление мусульман Казахстана.


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