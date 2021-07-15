Верховный муфтий РК: Уход Абсаттара Дербисали – большая утрата для всей казахстанской уммы

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Таганулы выразил соболезнования родным и близким известного религиозного деятеля, дипломата, ученого-востоковеда, профессора, академика Абсаттара хаджи Дербисали, скончавшегося сегодня ночью в больнице, сообщает zakon.kz.

Бывший Верховный муфтий РК Абсаттар хаджи Дербисали скончался в ночь с 14 на 15 июля в больнице, где лечился от пневмонии. В последние дни он находился в тяжелом состоянии.

- Уход известного ученого-востоковеда - большая утрата для всей казахстанской уммы, - подчеркнул Наурызбай Таганулы. – Когда мы узнали, что он лежит в больнице в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии, мы с сотрудниками Духовного управления мусульман Казахстана молились за него и желали скорейшего выздоровления.

Абсаттар хаджи Дербисали всю свою жизнь посвятил науке и религиозному образованию. За более чем 10 лет руководства Духовным управлением мусульман Казахстана ученый поднял образовательную систему муфтията на новый уровень. Несомненно, его научные и назидательные труды будут вдохновлять читателей на добро, поиски истинного смысла жизни, на высокие морально-этические потребности, на постоянное духовное совершенствование.

Говоря об этом, Наурызбай Таганулы вспомнил приятные моменты в общении с Дербисали хаджи.

- Когда меня избрали на пост Верховного муфтия, Абсаттар хаджи Дербисали благословил меня и пожелал больших успехов в деятельности ДУМК, в дальнейшем совершенствовании религиозного образования в Казахстане, в сплочении казахстанской уммы, - вспоминает Наурызбай Таганулы. – Он принял участие в международной конференции, посвященной 30-летию муфтията, и лично участвовал в одной из исторических встреч в столице верховных муфтиев страны, которые в разные годы возглавляли Духовное управление мусульман Казахстана. Также он внес большой вклад в развитие международных отношений и сотрудничества ДУМК.

Абсаттар хаджи был хорошим, талантливым муфтием, он с высокой ответственностью относился к своим обязанностям, у него много чему можно было поучиться, он умел работать с людьми, умел работать с документами, он был грамотным, мудрым руководителем, внимательным к людям, деликатным в общении, настойчивым и целеустремленным в научных исследованиях. Это только часть высоких профессиональных и личностных качеств Абсаттара хаджи Дербисали, можно еще долго перечислять его лучшие стороны, в том числе как дипломата. Он навсегда останется в наших сердцах.

Абсаттара хаджи Дербисали родился 15 сентября 1947 года в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанская) области.

С 2000 по 2013 год был Верховным муфтием Казахстана, председателем ДУМК, Совета муфтиев Центральной Азии. В свое время учился в Институте востоковедения Академии наук СССР, в Марокко, вел научные работы в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова, КазНу им. аль-Фараби, где занимал должность проректора по языкам и международным связям и при его непосредственном участии был создан факультет востоковедения.

С 2013 года Абсаттара хаджи Дербисали возглавлял Институт востоковедения МОН РК.

Он является автором более 400 научных трудов и практических разработок по арабскому языку и литературе, древним периодам казахской литературы и культуры, духовным связям Казахстана с рядом мусульманских стран, а также по истории ислама, Корану и хадисам.

Результаты его многочисленных исследований были изложены на форумах ООН и ЮНЕСКО, а также в университетах и академиях Японии, Индии, Пакистана, Китая, Турции, Йемена, Ирака, Египта, Туниса, Марокко, Испании, США и других стран.