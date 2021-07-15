Минимальный уровень цен будет будет применяться при налогообложении в РК

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК, регламентирующие применение пониженной ставки налога на имущество для субъектов социального предпринимательства. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

В отношении отдельных видов товаров, импортируемых с территории государств – членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан, для определения стоимости приобретенных товаров применяется минимальный уровень цен (МУЦ) в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности. Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, утверждается Правительством Республики Казахстан, - говорится в принятых поправках Налогового кодекса.

Таким образом, внедряется новый инструмент торговой политики МУЦ для установления стоимости при исчислении НДС по импортированным товарам по перечню, устанавливаемому Министерством торговли и интеграции РК.

В ходе мониторинга перемещаемых грузов со стран ЕАЭС органами государственных доходов выявляются многочисленные нарушения, в том числе занижение стоимости на ввозимые товары. Все эти факты приводят к потерям НДС в связи с занижением налогооблагаемой базы и ставят в неравные конкурентные условия добросовестных предпринимателей и производителей. Введение минимального уровня цен на определенные товары из стран ЕАЭС будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы, - отметили в ДГД.

Там отметили, что эта мера направлена на поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей. Также это возможность применения зеркальных мер в отношении стран, дискриминирующих казахстанский экспорт.

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