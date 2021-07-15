Как изменились правила въезда в Казахстан

15 июля 2021, 15:49
Фото: radiotochka.kz

Изменились правила въезда в Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, сообщает zakon.kz.

Согласно внесенным изменениям, теперь по уважительным причинам с просроченными справками будут запускаться только граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство. Ранее было так, что все люди с просроченной по уважительным причинам справкой могли помещаться на карантин, а сейчас добавили фразу: "граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство. пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК

В ведомстве уточнили, что новые правила касаются лишь въезда в страну на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах. Правила пересечения границы авиасообщением не изменились.

Гражданин Казахстана или лицо, имеющее вид на жительство, подлежит изоляции, если у него не будет ни одного из следующих документов: ПЦР-справка или паспорт вакцинации. пресс-служба КСЭК


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