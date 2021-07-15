Кто является главным переносчиком COVID-19 в Казахстане

Профессор, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин считает, что главными переносчиками коронавирусной инфекции и его многочисленных мутаций являются казахстанцы, которые не получили вакцину, передает zakon.kz.

Такую мысль он озвучил в беседе с корреспондентом Vecher.kz.

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Невакцинированные, безусловно, опасны не только для окружающих, но и для себя. То есть, могут заразиться сами или заразить близких. В свою очередь назвал бы их основными переносчиками вируса. Чем их будет меньше, тем лучше. По-хорошему, их должно быть 10-15% от всего населения, тогда и возникнет коллективный иммунитет. Большое количество невакцинированных - благоприятная среда для возникновения новых штаммов коронавируса. Вячеслав Локшин

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По его словам, людей, которые не верят в коронавирус, все меньше и меньше.

Но, как Вы понимаете, они еще есть, и это видно по социальным сетям и рассылке фейковых видео против вакцинации. (...) Как раз в вакцинацию не верят еще больше людей. Не только в вакцинацию против ковид, но и в целом в вакцинацию против других болезней. Многие люди считают, что новая вакцина недостаточно проверенная. Если мы посмотрим, как человечество преодолевало такие болезни, как коклюш, оспа, корь, туберкулез и другие, то вывод очевидный: ничего, кроме вакцин, в борьбе с пандемией не поможет. Вячеслав Локшин

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Он отметил, что, как врач не видит "никакой логики в уже выстроенной логической цепи "опасность коронавируса - непонятная длительность пандемии - необходимость вакцинации".

Все логично и понятно. Если боишься, вакцинируйся. (...) По мне, бояться вакцины нет никакого смысла. Почему? Они созданы на базе уже известных мировой медицине технологий. К примеру, как ослабить или убить вирус, вирусологи научились давно и успешно такую практику применяют. Векторные вакцины, будь то "Спутник V", Johnson & Johnson и AstraZeneca, сделаны на базе уже известной технологии, применявшейся при разработке вакцины от Эболы. Бояться того, что давно известно и работает, по меньшей мере, странно. И еще одно немаловажное обстоятельство. Так, мРНК-вакциной, а это Moderna и Pfizer, уже привито почти полмиллиарда людей в мире, а векторными - приблизительно 100 млн. Что еще нужно знать про вакцинацию казахстанцам, чтобы просто найти время, зайти в один из центров и привиться?! Вячеслав Локшин

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