Карин: Политические реформы Токаева вызвали очень большой интерес в обществе

В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, передает zakon.kz.

Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин.

14 июля завершилась регистрация кандидатов в акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Всего по республике для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 2582 человека, 2297, или 88,9%, из которых прошли необходимую регистрацию. Кандидатами от политических партий стали 878 человек (38,2%). Ерлан Карин

При этом он отметил, что своих кандидатов в сельские акимы выдвинули все шесть политических партий страны.

Показательно также, что большинство кандидатов - 1419, или 61,8% от общего числа зарегистрированных - являются самовыдвиженцами. То есть новые нормы создали для активных граждан дополнительные возможности для реализации собственного потенциала. Все это в совокупности показывает, что президентские политические реформы вызвали очень большой интерес в обществе. Ерлан Карин