Много солнца, сухо и жарко - погода в Казахстане в выходные

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 17-19 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозу, на юге и западе страны ожидается сухая и жаркая погода.

На большей части страны из-за влияния фронтальных разделов Северного циклона по-прежнему будут сохраняться дожди с грозами. Лишь на юге и юго-западе Казахстана будет много солнца, сухо и жарко. Местами будет наблюдаться порывистый ветер, на севере местами туман. РГП "Казгидромет"

На западе температура воздуха ночью +17+25 градусов, днем +28+39 градусов. На севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +6+21 градус, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +20+36 градусов. В центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20 градусов, днем от +23+35 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+22 градуса, дневная +29+40 градусов.