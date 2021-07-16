В Алматинской области сошел сель

Сель сошел в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

14 июля в период с 16:00 до 17:00 в Коксуском сельском округе Кербулакского района Алматинской области - в ущелье Коксу - образовался грязевой поток, сошедший со склона гор из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и града. В связи с чем произошли грязекаменные отложения на грунтовой дороге (500 м), ведущей к кордону №1 Коксуского лесничества. (...) Жертв и пострадавших, а также разрушений нет. пресс-служба ДЧС Алматинской области

На видео присутствует ненормативная лексика!

В ведомстве уточнили, что на сегодняшней день потока воды не имеется, расчистка грунтовой дороги произведена.

Сообщения по данному случаю на телефоны 101, 112, а также в местные исполнительные органы не поступали. пресс-служба ДЧС Алматинской области