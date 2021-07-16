Сагинтаев пожелал удачи участникам Олимпиады из Алматы

В ходе онлайн-встречи с участниками Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев пожелал спортсменам выдержки и побед.

Олимпийские Игры "Токио-2020" пройдут с 23 июля по 8 августа в Японии.

13 спортсменов Алматы завоевали 13 лицензий для участия в Олимпийских играх по 6 видам спорта: плавание (100 м, 200 м) – Дмитрий Баландин; спортивное скалолазание – Ришат Хайбуллин; спортивная гимнастика – Милад Карими (7 лицензий); команда водного поло; легкая атлетика – Кристина Овчинникова; стендовая стрельба – Асем Орынбай. Общее количество лицензий по стране 96, а количество спортсменов 95, - говорится в сообщении акимата.

Кроме того, с 24 августа по 5 сентября текущего года пройдут Паралимпийские игры в Токио.

Из Алматы 2 спортсмена завоевали 2 лицензии: паратхэквондо – Камиля Досмалова, парапауэрлифтинг – Алина Солодухина.

Общее количество лицензий по стране – 23.