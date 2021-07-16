Минздрав о том, где признают казахстанские паспорта вакцинации

На брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, какие страны признают казахстанские паспорта вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Самый главный толк вакцинации не в том, чтобы паспорт признавался за рубежом, а в том, чтобы защитить себя от заболевания, и даже если заболеем - от тяжелого течения заболевания коронавируса. Я думаю, это самое главное, для чего мы это делаем. Где признаются наши паспорта - это на сегодня Таиланд, Монголия, Венгрия, Киргизия, Грузия, Кипр, Турция. председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова

Она указала, что на данный момент Министерство иностранных дел совместно с Министерством здравоохранения проводят переговоры по взаимопризнанию паспортов.

Мы сейчас нацелены на то, чтобы не только мы признавали паспорта тех или иных стран, а чтобы это было взаимное признание, - пояснила глава комитета.

Что касается России, то сейчас идут переговоры по признанию паспортов вакцинации в рамках ЕАЭС.

Оксана Скибан, Нур-Султан