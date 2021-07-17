Олимпийская команда Казахстана вылетела в Токио

16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию, сообщает zakon.kz.

Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.

С олимпийской базы "Акбулак" в Токио отправились каратисты, лучники, команды по настольному теннису и фехтованию, тяжелоатлеты и боксеры. С двух других тренировочных баз выехали пловцы, ватерполисты, легкоатлеты, велогонщики, команды по стендовой и пулевой стрельбе и дзюдоисты.

Атлеты прошли двухнедельный карантин и сборы в Алматы и Алматинской области. Эти дни перед Играми они провели в режиме изоляции, без прямых контактов с внешним миром.

Мы выполняем все условия МОК и организационного комитета Токио-2020 для безопасного участия спортсменов в Олимпийских играх. Национальный Олимпийский комитет, Национальные федерации сделали все возможное, чтобы атлеты подготовились качественно и без риска для здоровья. 96 спортсменов в нашей команде - это итог наших общих усилий, максимум, которого можно было достичь. Благодарим спортсменов и тренеров, спортивных медиков за самоотверженную и слаженную работу - сообщили в Национальном Олимпийском комитете.

Первая часть делегации вылетела из Алматы в Токио чартерным рейсом с исключительными мерами безопасности. Контакты делегации, персонала аэропорта и авиакомпании сведены к минимуму. Все авиационные сотрудники дважды прошли ПЦР-тестирование.

Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике, артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов - всего 43 человека.

Около трех десятков спортсменов, чья подготовка требует специфических спортивных баз, прошли финальные сборы и карантин за рубежом. Оттуда они полетят сразу в Токио.

В Японии с 8 июля работает Миссия Казахстана на Олимпийских играх. При поддержке посольства Казахстана и МИДа все приготовлено для встречи спортсменов, включая дополнительное оборудование для тренировок.

В Олимпийской деревне жизнь будет подчинена карантину. Запрещены контакты между командами разных стран, между атлетами по разным видам спорта. Нельзя отклоняться от маршрута между олимпийской деревней, местами тренировок и выступлений, запрещено пользоваться общественным транспортом, обязательна ежедневная сдача тестов на коронавирус. Также всем необходимо установить несколько приложений, которые будут отслеживать местоположение и состояние здоровья.

Всего в составе олимпийской команды Казахстана 96 спортсменов, которые завоевали 97 лицензий.

Церемония открытия Олимпийских игр начнется на токийском стадионе 23 июля в 17:00 по времени Нур-Султана.