Поддельные паспорта вакцинации продавали в четырех поликлиниках Алматы

Поддельные паспорта вакцинации изготавливали в медучреждениях Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт МВД РК.

Об этом стражи порядка информировали в ходе специального совещания по проверкам медицинских учреждений. На постоянной основе отслеживают публикации интернет-ресурсов и средств массовой информации, проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление фактов подделок медицинских справок.

На стадии расследования находятся уголовные дела в отношении врачей общей практики городских поликлиник №21, №4, №16 и №13, когда медики без фактического прививания граждан первым компонентом вносили фиктивные данные о получении дозы или при наличии камеры видеонаблюдения в кабинете вакцинации создавали видимость получения инъекции и заклеивали место укола пластырем. Понятно, что все эти услуги оказывались за денежное вознаграждение, - отметил в своем выступлении первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Спикер напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток. Также в действиях вышеуказанных граждан усматриваются признаки “служебного подлога”, т.е. внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Уважаемые медицинские работники, не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких, - резюмировал Алмасбеков.