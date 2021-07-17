"Суперантитело" против коронавируса нашли специалисты из США

Американские ученые из Центра исследования рака в Сиэтле под руководством биохимика Тайлера Старра выявили иммуноглобулин, способный уничтожать не только различные штаммы COVID-19, но и все прочие коронавирусы, передает zakon.kz со ссылкой на научный журнал Nature.

Обнаруженный элемент назвали «суперантитело». Американские исследователи изучили 12 антител у пациентов, зараженных штаммами SARS-CoV-2, либо его близким родственником SARS-CoV, уточняют Известия.

Эти антитела (иммуноглобулины) прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами в клетках человека. Многие методы лечения антителами SARS-CoV-2 захватывают один и тот же фрагмент белка, называемый рецепторсвязывающим доменом.

Американцы составили перечень из тысяч мутаций в связывающих доменах нескольких вариантов SARS-CoV-2 и оценили, как все эти мутации влияют на способность 12 антител прикрепляться к связывающему домену.

Одно антитело, S2H97, выделялось своей способностью прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, протестированных исследователями. S2H97, который ученые называют антителом к ​​пансарбековирусу, смог предотвратить распространение ряда вариантов SARS-CoV-2 и других сарбековирусов среди клеток, растущих в лаборатории.

Авторы исследования отметили, что необходимо универсальное антитело, поскольку инфекция продолжит мутировать.

Нельзя на данный момент утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, но открытие «суперантитела» должно подготовить мир к борьбе со следующим коронавирусом.