Казахстан занял 64 место в мире по индексу загрязнения воздуха

18 июля 2021, 10:35
Фото: 24kz

Казахстан занимает 64 место в рейтинге стран с худшим индексом загрязнения воздуха, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По информации РГП "Казгидромет", этот рейтинг составляется каждый день.

За основу берутся данные более чем десяти тысяч станций по всему миру. Они фиксируют концентрации загрязняющих веществ в воздухе в режиме реального времени.

Так как наблюдения ведутся круглосуточно, то данные изменяются в зависимости от обновления показателей на измерительных датчиках.


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