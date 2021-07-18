Более тысячи зараженных КВИ казахстанцев находятся в тяжелом состоянии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 июля, сообщает zakon.kz.

На 18 июля лечение от КВИ продолжают получать 55 558 человек (53 889+ и 1669 КВИ-), из них в стационарах находятся 17 856 пациентов, на амбулаторном уровне - 37 702 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1063 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести - 228 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 137 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 июля 2021 года

16.07.2021 г. зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 82 человека выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 58 605, летальных случаев - 1072, выздоровевших - 53 402.

На 18 июля первым компонентом провакцинировано 4 872 183 человека, вторым компонентом - 2 772 914 человек.