Соучредитель "Википедии" призвал больше ей не доверять

"Википедии" больше нельзя доверять, поскольку она превратилась в просто "пропаганду" для левацкого "истеблишмента", заявил один из основателей сайта Wikipedia Ларри Сэнгер, сообщает zakon.kz.

Сэнгер заявил, что "Википедия" оказалась слишком мощным инструментом для навязывания мнения, выгодного сильным мира сего, "и они этим пользуются", передает Daily Mail.

По его мнению, администрация "Википедии" фактически отказалась от принципа нейтральности в подаче материалов еще с 2009 года, став орудием в руках левоцентристского западного истеблишмента.

Нельзя ссылаться на Daily Mail или на Fox News по социально-политическим проблемам. Если альтернативная точка зрения не появится в мейнстримовых левоцентристских СМИ, то она не попадет на "Википедию". Ларри Сэнгер

В качестве примера создатель сайта привел статью о президенте США Джо Байдене, в которой отсутствуют факты, бросающие тень на президента США и его сына. Статья, по его мнению, была "подчищена" и не содержит в себе аргументов, отражающих критическую точку зрения. Материал не содержит никаких упоминаний о получении Хантером Байденом $600 тыс. в год за работу в совете директоров украинской энергетической компании Burisma с 2014-го по 2019 год, куда он был назначен, несмотря на отсутствие опыта работы в энергетическом секторе.

В статье о Джо Байдене в "Википедии" также не упоминается о ноутбуке Хантера Байдена, который сын президента забыл в мастерской по ремонту компьютеров в Уилмингтоне, штат Делавэр, в апреле 2019 года. Как напоминает газета, содержимое ноутбука было обнародовано, хотя Байден и другие демократы утверждали, что это было частью "российской кампании по дезинформации".

Сооснователь "Википедии" вспомнил и о частных PR-фирмах, которые заказывают редакторам электронной энциклопедии правки в статьи в интересах своих клиентов.

Имена таких проплаченных редакторов не указываются. Хотя их следовало бы указывать поименно и подписывать "представляет агентство такое-то", если у них официальный контракт с фирмой, — сказал Сэнгер.

В 2000 году основатель компании Bomis Джимми Уэйлс нанял Ларри Сэнгера как главного редактора для своего проекта свободной интернет-энциклопедии. Именно Сэнгер предложил идею создания ресурса, который могли бы редактировать не только эксперты, а любой зарегистрированный пользователь. Сэнгер стал автором названия "Википедия" и сформулировал многие принципы и правила, по которым проект развивается по сей день.

1 марта 2002 года Сэнгер ушел из проекта, заявив, что целый месяц работал над "Вики" бесплатно. Впоследствии он не раз критиковал энциклопедию за "антиэлитаризм" и "отсутствие уважения к экспертам", которые привели к тому, что проект оказался "захвачен троллями". В 2015 году философ признал, что разочаровался в своем создании.