Казахстанский велогонщик стал седьмым на Тур де Франс

Казахстанский гонщик Алексей Луценко впервые в своей карьере финишировал в десятке сильнейших супермногодневки "Тур де Франс", заняв седьмое место в итоговой генеральной классификации, сообщает zakon.kz.

Супермногодневка завершилась 18 июля, передает Olympic.kz.

Первое и второе места заняли бельгийские гонщики Ваута Ван Арта из команды Jumbo-Visma и Йеспера Филипсена из Alpecin-Fenix. Третьим стал британец Марк Кавендиш из Deceuninck-Quick Step.

В генеральной классификации победу одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Казахстанец Алексей Луценко стал седьмым, первым казахстанским гонщиком за последние 16 лет, кто смог войти в десятку лучших "Тур де Франс".