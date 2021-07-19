Казахстанский велогонщик стал седьмым на Тур де Франс

19 июля 2021, 01:34
Фото: Olympic.kz

Казахстанский гонщик Алексей Луценко впервые в своей карьере финишировал в десятке сильнейших супермногодневки "Тур де Франс", заняв седьмое место в итоговой генеральной классификации, сообщает zakon.kz.

Супермногодневка завершилась 18 июля, передает Olympic.kz.

Первое и второе места заняли бельгийские гонщики Ваута Ван Арта из команды Jumbo-Visma и Йеспера Филипсена из Alpecin-Fenix. Третьим стал британец Марк Кавендиш из Deceuninck-Quick Step.

В генеральной классификации победу одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Казахстанец Алексей Луценко стал седьмым, первым казахстанским гонщиком за последние 16 лет, кто смог войти в десятку лучших "Тур де Франс".


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