Какую отчетность нужно представить в налоговую к 21 июля

21 июля 2021 года истекает срок представления Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 и уплаты НДС в ЕАЭС и акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2021 года. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Также в указанный срок необходимо представить:

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00, если в июне 2021 года был заключен договор о временном возмездном землепользовании или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;

Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год, если в июне 2021 года было получено экологическое разрешение с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме.

При выкупе норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме необходимо также произвести уплату Платы за эмиссии в окружающую среду за 2021 год.

Также необходимо произвести плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за второй квартал 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.