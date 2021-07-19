В детском игровом центре Кызылорды произошел взрыв

19 июля 2021, 13:44
Фото: ДЧС Кызылординской области

В Кызылорде в детском игровом развлекательном центре произошел взрыв газа, передает zakon.kz.

В ДЧС Кызылординской области рассказали, что взрыв произошел 19 июля в 07:20 на ул. Алтынсарина. Детский игровой центр был двухэтажным, из-за пожара сгорел весь первый этаж.

В результате взрыва волной обрушен деревянный сарай и навес на площади 50 кв. м, также повреждены окна дома 20 по ул. Жениса. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

В ДЧС добавили, что на место выехали 42 пожарных и шесть спасателей. Огонь локализовали в 07:44, ликвидировали - в 08:15. Причина пожара - утечка природного газа.


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