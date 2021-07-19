Казахстанские аграрии получают выплаты по страхованию от засухи

Крупное павлодарское хозяйство уже второй год страхует свои посевы на случай, если год будет неурожайным. Говорят, попробовав один раз, поняли, что в страховании есть выгода, а потому планируют делать это ежегодно, передает корреспондент zakon.kz .

ТОО "Победа" расположено в Щербактинском районе. Здесь возделывают порядка 50 тысяч гектаров: сеют пшеницу, ячмень, просо, кукурузу. Казалось бы, у такого большого производства шансы стать банкротом невелики. Но риски здесь все равно просчитывают, а потому пришли к решению страховать посевы.

В 2020 году мы тоже страховались. Сомневались, как это работает. Непонятно было, как спутники зафиксируют засуху или дожди. Но приехали специалисты, все объяснили, и мы застраховались. Тот год был очень тяжелый для аграриев, как во время посевной, так и в уборочную стояла жара. С тех полей, что засеяли, мы ничего не получили, урожайность была центнер с гектара. За страховку заплатили около 700 тысяч тенге, а получили примерно 3 миллиона. Мы поняли, что в зоне рискованного земледелия это действительно выгодно, - вспоминает инженер-программист ТОО "Победа" Алексей Безуглов.

В текущем году к этому вопросу в хозяйстве подошли основательно. Заблаговременно проверили уровень влаги и определили участки, на которых посевы могут не взойти. Застраховали 1500 га зерновых и 500 га масличных. В итоге там, где просчитали риски по зерновым, ничего не взошло - дождей было мало. Но благодаря страхованию вернули более 2 миллионов тенге. По масличным пока индекс влажности хороший.

Крестьянам нужно понять, что, если посевы будут застрахованы, можно возместить хотя бы часть затрат. Почему некоторые наши хозяйства этого не понимают? Тот, кто не страховал поля, в неурожайный год вообще ничего не получит и обанкротится. Судите сами: отдаешь за страховку 300 тысяч, получаешь миллион. Этого хватит, чтобы рассчитаться хотя бы за ГСМ и с работником, который у него трудился, - говорит инженер-программист ТОО "Победа" Алексей Безуглов.

По мнению опытных аграриев, надеяться на авось сейчас уже не стоит. Процедура страхования проходит на сайте www.qoldau.kz в системе Agroinsurance. Регистрируешься, выбираешь поля, которые хочешь застраховать, страховую компанию, оплачиваешь 50% от стоимости договора. Оставшиеся 50 % вносит государственный оператор - Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Если космические спутники зафиксировали недостаток или избыток влаги, в личный кабинет приходит уведомление о наступлении страхового случая. Нет необходимости выезда специалистов на место, так система ускоряет процедуру. Хозяйство подает заявление на выплату и получает компенсацию за риски.

Договоры страхования от дефицита влажности почвы были заключены до 30 мая. В семи регионах и столице застраховано 121,3 тысячи гектаров. Аграрии уже получают первые выплаты по договорам. 32 хозяйства, застраховавшие посевы на 39 тысячах гектаров, получат выплаты на сумму 190,5 миллиона тенге. Страховая премия по этим договорам составила 319 миллионов тенге, из них половину оплатили хозяйства, половину в качестве субсидий оплатила наша компания, являющаяся оператором в сфере агрострахования, - сообщил Аскар Калиев, управляющий директор - член Правления Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства.

До 14 июля аграрии заключили договоры по индексу избытка влажности в почве, то есть от дождей в период уборки урожая.

В прошлом году введен новый страховой продукт. Страхование в животноводстве предоставляет страховую защиту от гибели, убоя и утраты крупного рогатого скота в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи на территории своего хозяйства или на территории соседних хозяйств в радиусе 5 км. Застраховать можно КРС, количество которого от 30 голов и выше. Процесс страхования также доступен на сайте www.qoldau.kz.

С прошлого года заключено 25 договоров страхования в животноводстве, что позволило застраховать 6,9 тысячи голов.