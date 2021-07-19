Токаев: Эпидситуация ухудшается

19 июля 2021, 15:36
Фото: topspb.tv

Касым-Жомарт Токаев заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

По его словам, в последнее время резко возросло заболевших людей.

Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании Правительства. В то время правительство заявило, что все под контролем. Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Ситуация в столице особенно тяжела, - сказал Президент.


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