Токаев: Эпидситуация ухудшается

Касым-Жомарт Токаев заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

По его словам, в последнее время резко возросло заболевших людей.

Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании Правительства. В то время правительство заявило, что все под контролем. Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Ситуация в столице особенно тяжела, - сказал Президент.