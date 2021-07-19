Очень сильная жара, дожди с грозами и градом - погода на 20 июля

Прогноз погоды на 20 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

С прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами - с градом, лишь на юге и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе в ночные и утренние часы - туман. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами град.

В Костанайской области местами ожидается туман, днем местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Туркестанской области местами - град.

Днем в Карагандинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра при грозе 18 м/с, ночью - туман.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами - туман.

Днем на большей части в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается сильная жара, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской на юге Мангистауской областях ожидается очень сильная жара. РГП "Казгидромет"

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На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"