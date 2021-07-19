Массовое ДТП в ВКО: погибли жены и дети водителей

Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 18 июля на 128/22-м км автотрассы "Маканчи - Жаланашкөл" Урджарского района.

По данным полиции области, участниками аварии стали три автомобиля: Geely, Kia Sportage и Lada.

В результате столкновения от полученных травм на месте скончались 48-летняя супруга и 13-летний сын водителя Geely, а также 47-летняя жена и 18-летняя дочь водителя Lada.

Оба водителя и пассажир автомобиля марки Geely с различными телесными повреждениями госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении ДП ВКО.