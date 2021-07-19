Двое водителей скончались в ДТП в Актюбинской области

Авария со смертельным исходом произошла в Актюбинской области, передает zakon.kz.

19 июля в 14:00 на трассе Кенкияк-Сарыколь произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110. В результате ДТП водители указанных автомашин скончались на месте. 83-летний пассажир автомашины ВАЗ-2115 был госпитализирован в районную больницу, - рассказали в пресс-службе ДП Актобе.

Причины аварии выясняются.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.