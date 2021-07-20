Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбан айт!

Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие.

Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, - одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны.

Курбан айт призывает к сплоченности и солидарности, укрепляет дружбу и согласие в обществе.

В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Они с верой в сердце возносят просьбы о благополучии в семье, мире и спокойствии в стране. Такие благие помыслы и добрые поступки формируют атмосферу соучастия и взаимоуважения.

В этом заключается глубокий смысл светлого праздника Курбан айт, возвышенные идеалы которого созвучны нашим духовным ориентирам.

Пусть исполнятся все ваши искренние надежды!

С праздником Курбан айт!