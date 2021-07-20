Елбасы: Курбан айт - светлый праздник

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным праздником Курбан айт!

Курбан айт - светлый праздник, призывающий людей к миру и единству, добру и милосердию.

Он имеет особое значение для всех казахстанцев, так как в его основе лежат моральные и духовные ценности, которые способствуют упрочению единства и уважения между людьми различных национальностей и религий.

В этот светлый день мы стремимся творить благие дела, совершенствоваться духовно и помогать нуждающимся.

Сегодня Курбан айт является символом добра, укрепления мира и согласия в нашей стране. Уверен, что так будет и в дальнейшем.

В этот священный праздник желаю всем счастья, мира и благополучия!

С праздником Курбан айт!