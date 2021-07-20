Партию контрафактной одежды из Казахстана задержали на Самарской таможне

Две фуры с товарами легкой промышленности, имеющими признаки контрафактности, задержали сотрудники Самарской таможни, передает zakon.kz.

Грузовые транспортные средства, следовавшие из Республики Казахстан в Москву, были остановлены мобильной группой Самарской таможни в районе села Большая Глушица (Самарская область). В ходе таможенного досмотра в грузовых отсеках обнаружено порядка 10 тыс. единиц товаров легкой промышленности. Спортивная одежда, в том числе футболки и головные уборы, поименованы известными торговыми марками, такими как ADIDAS, NIKE, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON и др., - пишет niasam.ru.

Правообладатели товарных знаков подтвердили признаки контрафактности и незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.

Общий ущерб компаниям составил порядка 48 млн рублей.

Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни совместно с ГИБДД Большечерниговского района и Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области, - говорится в сообщении.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).